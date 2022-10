BRZRKR: lo sceneggiatore annuncia che lo script del film con Keanu Reeves è pronto!

Mattson Tomlin, sceneggiatore del prossimo film di Netflix BRZRKR con Keanu Reeves, ha rivelato che la sceneggiatura del film è terminata. Stiamo parlando dell'adattamento cinematografico dell'omonimo fumetto scritto a quattro mani proprio dall'attore e dal fumettista Matt Kindt per i disegni di Ron Garney. Si aspetta quindi l'inizio delle riprese.

Tomlin ha postato sul suo account Twitter una foto del frontespizio della sceneggiatura di BRZRKR. Questo tweet è stato preceduto da un post di Tomlin che riportava un'immagine di quella che sembra essere la pagina finale della sceneggiatura. In precedenza, nel giugno 2022, Tomlin aveva twittato: "Sconvolto e fuori di testa per il fatto che mi sia stato permesso di scrivere questo film".

Lo scorso marzo, Netflix ha annunciato la produzione di un film tratto dal fumetto scritto proprio da Keanu Reeves. BRZRKR, per chi non la conoscesse, è infatti una serie a fumetti composta da 12 numeri e scritta proprio dall'attore di John Wick in collaborazione con il fumettista Matt Kindt: la storia segue le vicende del personaggio conosciuto come Berzerker, un essere immortale oggetto di studi del governo statunitense, con il quale ha stretto un accordo che gli permette di giustificare qualunque violenza e nefandezza.

Con oltre 600.000 copie vendute, il primo numero di BRZRKR è diventato nel giro di poco tempo uno dei debutti di maggior successo degli ultimi 30 anni per quanto riguarda fumetti e graphic novel: non sorprende dunque l'interesse di Netflix, che stando a quanto trapelato sembra intenzionata a produrre, oltre al film, anche un anime tratto dall'opera di Reeves (che, per inciso, farà anche da produttore).

Il film BRZRKR non ha ancora un regista ufficiale. Keanu Reeves ha una serie di progetti in pre-produzione, tra cui la miniserie televisiva The Devil in the White City e il recentemente annunciato Constantine 2, che riunisce il regista Francis Lawrence per il sequel del loro film del 2005. Anche il popolarissimo franchise di John Wick, guidato da Reeves, ha altri due film all'orizzonte. John Wick: Chapter 4 è attualmente in fase di post-produzione e la sua uscita è prevista per il marzo 2023, mentre un prossimo quinto capitolo è apparentemente in arrivo.