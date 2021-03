BRZRKR, Keanu Reeves nel film Netflix tratto dal fumetto! L'attore sarà anche produttore

Abbiamo visto Keanu Reeves in decine di vesti diverse nel corso degli anni: Eletto in un mondo creato dalle macchine, spietato assassino temuto anche dai più potenti mafiosi russi, esorcista. Il prossimo passo, dunque, è quello di calarsi nei panni di un guerriero immortale: chi meglio di lui, d'altronde, per il ruolo del protagonista di BRZRKR?

Proprio così: Netflix ha annunciato la produzione di un film tratto dal fumetto scritto proprio dal nostro Keanu! BRZRKR, per chi non la conoscesse, è infatti una serie a fumetti composta da 12 volumi e scritta proprio dall'attore di John Wick in collaborazione con il fumettista Matt Kindt: la storia segue le vicende del personaggio conosciuto come Berzerker, un essere immortale oggetto di studi del governo statunitense, con il quale ha stretto un accordo che gli permette di giustificare qualunque violenza e nefandezza.

Con oltre 600.000 copie vendute, il primo numero di BRZRKR è diventato nel giro di poco tempo uno dei debutti di maggior successo degli ultimi 30 anni per quanto riguarda fumetti e graphic novel: non sorprende dunque l'interesse di Netflix, che stando a quanto trapelato sembra intenzionata a produrre, oltre al film, anche un anime tratto dall'opera di Reeves (che, per inciso, farà anche da produttore).

Siete curiosi di scoprire il risultato di questa nuova operazione? Conoscevate già il fumetto scritto da Keanu Reeves? Fatecelo sapere nei commenti! Per prepararci all'evento, intanto, ecco la nostra classifica dei film di Keanu Reeves dal peggiore al migliore.