BRZRKR, Keanu Reeves aggiorna i fan: 'Ho letto la prima pagina del copione'

Non solo Matrix e John Wick: Keanu Reeves, da vero artista a 360 gradi quale ha sempre dimostrato di essere, è ovviamente coinvolto in numerosi progetti, tra cui quello che lo vede impegnato nella trasposizione di BRZRKR, fumetto scritto a quattro mani proprio dall'attore e dal fumettista Matt Kindt per i disegni di Ron Garney.

Dopo averci aggiornato sullo stato della lavorazione di BRZRKR qualche settimana fa, Reeves è dunque tornato durante il Comic-Con di San Diego a parlare del progetto per il quale sta collaborando con Netflix: secondo le parole del nostro Neo, le operazioni di scrittura sarebbero ormai in fase avanzata e lui stesso avrebbe già potuto visionare la prima pagina dello script.

"Lo sceneggiatore Mattson Tomlin mi ha detto di essere circa a metà strada. Mi ha mandato la prima pagina, e io gli avevo già mandato degli appunti sulla prima pagina. È un processo molto collaborativo, Mattson scriverà, ha delle idee e io sono davvero eccitato all'idea di vedere cosa ne verrà fuori" sono state le parole dell'attore.

