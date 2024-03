BRZRKR, che fine ha fatto il cinecomic Netflix con Keanu Reeves?

Che fine ha fatto BRZRKR di Keanu Reeves? L'annuncio ufficiale del film di BRZRKR, tratto dall'omonimo fumetto creato dall'attore di John Wick e Matrix, risale all'ormai lontano 2021: proviamo a fare il punto della situazione.

L'ultimo aggiornamento che abbiamo a proposito del film di BRZRKR, adattamento live-action di Netflix tratto dal fumetto omonimo creato, scritto e 'interpretato' da Keanu Reeves (il personaggio protagonista, un guerriero mercenario immortale che da secoli combatte al soldo del miglior offerente, è disegnato sulle fattezze dell'attore) risale al 2022, quando Keanu Reeves, parlando con Collider, ammise di aver preso in considerazione l'idea di dirigere personalmente il film.

"Ho ricevuto il copione proprio due giorni fa, ma non ho ancora avuto modo di leggerlo", disse all'epoca la star. "È ancora presto per parlarne, ma confesso di aver fantasticato sulla possibilità di occuparmi della regia in prima persona. Diciamo che, al momento, c'è una probabilità del "33% che ciò accada. Ma non sono ancora arrivato a quel punto, nella lavorazione del progetto, perché come ho detto devo ancora leggere la sceneggiatura...staremo a vedere."

Per l'attore non sarebbe un debutto come regista, dato che in passato Keanu Reeves aveva già diretto il film Man of Tai Chi, uscito nel 2013, nel quale aveva anche recitato come co-protagonista. La sceneggiatura di BRZRKR, lo ricordiamo, è stata scritta da Mattson Tomlin, co-autore di The Batman e del prossimo The Batman 2.

Da notare che in questi giorni Keanu Reeves ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli corti per il nuovo film Outcome, le cui riprese inizieranno nelle prossime settimane: se BRZRKR diventerà mai realtà, probabilmente ci sarà da aspettare ancora a lungo.

I Cavalieri Dello Zodiaco - Parte 2 -(4 Bd) è uno dei più venduti oggi su