Bryce Dallas Howard, la star di Jurassic World si laurea 21 anni dopo l'iscrizione

A volte i traguardi più sofferti e attesi più a lungo sono quelli che danno più soddisfazione, ed è per questo che Bryce Dallas Howard è giustamente orgogliosa: con la laurea ottenuta alla New York University l'attrice e regista ha finalmente completato un percorso di studi iniziato nell'ormai lontano 1999.

È stata la stessa protagonista di Jurassic World (leggi qui la nostra recensione) ad annunciare e festeggiare la notizia nella giornata di giovedì, con un post su Instagram. "Sono così sopraffatta dalla gioia nel condividere che sono ufficialmente laureata alla New York University!" ha scritto. "Mi ero iscritta per la prima volta nel 1999, poi mi sono presa un periodo di pausa per iniziare a lavorare come attrice, e così sono passati ben 21 anni! È stato un lungo sogno completare la mia formazione, e anche se noi laureati alla NYU non possiamo indossare insieme le nostre gloriose tonache viola, voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto e incoraggiato. Alla classe del 2020, CE L'ABBIAMO FATTA!"

In una toccante lettera ai suoi colleghi di corso la trentanovenne attrice figlia d'arte, che ha recentemente sfoggiato un nuovo look, ha scritto anche una toccante lettera. "Raggiungete le persone che vi ispirano, vi emozionano, vi affascinano [...] Raggiungete i colleghi e trovate il modo di restare connessi anche dopo la laurea."