Bryce Dallas Howard, la star in una foto inedita di Jurassic World: Il Regno Distrutto

Il regista di Jurassic World: Il Regno Distrutto, Juan Antonio Bayona, ha pubblicato sul suo account Instagram un'immagine inedita di Bryce Dallas Howard sul set dell'ultimo film del franchise uscito nelle sale, in attesa di vedere il prossimo capitolo in fase di lavorazione, Jurassic World: Dominion, diretto da Colin Trevorrow.

"Questa foto mi ricorda un momento divertente durante le riprese di Jurassic World: Il Regno Distrutto. Stavamo girando nel corridoio che conduceva all'asta dei dinosauri quando mi sono accorto di questo angolo del set. Mi ricordava un dipinto di Edward Hopper e chiesi a Bryce di posare come se fosse un personaggio di uno dei suoi quadri. A Bryce, come me, queste cose divertono tanto e non esitò un secondo. Con queste sciocchezze spesso riuscivamo a stemperare la tensione delle riprese e riempire i momenti morti tra un ciak e l'altro" ha scritto nella didascalia Bayona.



Jurassic World: Il Regno Distrutto riprende la trama a tre anni di distanza dagli eventi di Jurassic World, con l'isola che si trova in completo stato d'abbandono. Ad un tratto il vulcano dormiente dell'isola inizia a dare i primi segnali di risveglio e Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) organizza una spedizione per salvare i dinosauri presenti sul territorio. Insieme a lei nuovamente Owen Grady (Chris Pratt), intenzionato a ritrovare il Velociraptor Blue, da lui allevato e poi improvvisamente scomparso.

Nel cast del film anche Jeff Goldblum, in una breve apparizione nel ruolo di Ian Malcolm, BD Wong, Toby Jones, Ted Levine, James Cromwell e Geraldine Chaplin.

