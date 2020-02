Bryce Dallas Howard rivela il look della sua Clarie in Jurassic World 3

Si avvicina sempre di più l'inizio delle riprese dell'attesissimo Jurassic World 3 di Colin Trevorrow, terzo e probabilmente ultimo capitolo del franchise con protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard in uscita il prossimo anno e per cui troupe, regista e attori si stanno preparando alacremente.

Pochi giorni fa è stato lo stesso Chris Pratt a rivelare che "le riprese partiranno molto presto", e in queste ultime ore la Howard ha dato praticamente credito al collega condividendo via Twitter una foto dove rivela il nuovo look che la Claire sfoggerà nel film. Curiosamente, il taglio di capelli mostrato dall'attrice sembra un mix tra quelli dei primi due capitoli: ha infatti la frangetta molto evidente ma i capelli sono più lunghi, vicini a quelli di Jurassic World: Il Regno Distrutto, anche se slegati e più "ricchi".



Vi ricordiamo che in Jurassic World 3 torneranno anche Sam Neill nei panni di Alan Grant, il Premio Oscar Laura Dern in quelli di Ellie Sattler, Jeff Goldblum come Ian Malcom e Jake Johnson nel ruolo di Lowery. Il film è stato anticipato diversi mesi fa dall'entusiasmante cortometraggio Battle at Big Rock, sempre diretto da Colin Trevorrow e con l'obiettivo di mostrare in linea generale come appare il mondo di Jurassic World con i dinosauri nuovamente in libertà.



Jurassic World 3 uscirà nelle sale americane l'11 giugno 2021.