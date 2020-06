Bryce Dallas Howard rinnega The Help: 'Sul tema razzismo meglio guardare altro'

Nelle ultime settimane uno dei risvolti del Black Lives Matter e delle proteste che si sono scatenate negli USA in seguito all'omicidio di George Floyd da parte di un agente di polizia, è l'aumento di visualizzazioni di film e serie tv legate al tema del razzismo. In particolare The Help è un film che sta riscontrando un rinnovato successo.

Una delle star del film, Bryce Dallas Howard, ha pubblicato un post su Instagram ringraziando i fan per l'attenzione posta nei confronti della pellicola, rimarcando tuttavia l'importanza di dare attenzione a titoli, a suo dire, maggiormente adatti e centrati sul tema del razzismo.



"Ho sentito che The Help è il film più visto su Netflix in questo momento! Sono grata per le straordinarie amicizie che questo film ha condotto nella mia vita. I legami che si sono creati li porterò con me per tutta la vita. Detto questo, The Help è una storia di finzione raccontata dalla prospettiva di un personaggio bianco e la cui creazione è ad opera di, in maggior numero, di persone bianche. Possiamo fare di più" ha dichiarato nel post l'attrice.

"Le storie sono un passaggio fondamentale nella creazione di un forte sentimento di empatia e quelle più straordinarie addirittura servono da catalizzatore d'azione. Nel caso siate alla ricerca di film che vi aiutino a saperne di più sul Movimento dei Diritti Civili, la segregazione razziale, Jim Crow, e tutto quanto ha un impatto sul mondo in cui viviamo, ecco alcune pellicole e serie tv che fanno delle vite delle persone nere il centro della loro trama o che da persone nere sono create e/o interpretate". Nel post Howard consiglia titoli di film come Selma di Ava DuVernay, Malcolm X di Spike Lee e serie tv come When They See Us e il documentario I Am Not Your Negro.

Su Everyeye potete leggere la recensione di The Help e la recensione di Selma.