Bryce Dallas Howard mostra dei lividi osceni collezionati sul set di Jurassic World 3!

Dopo il lockdown imposto dalla pandemia di coronavirus, Jurassic World: Dominion è stato fra i primi film a riaprire il set e in questi giorni le riprese del nuovo capitolo della saga con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard sono ripartite senza intoppi.

Purtroppo per la figlia di Ron Howard, tuttavia, la cosa non ha rappresentato esattamente una buona notizia: come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, l'attrice è stata sfidata dal collega Chris Pratt a mostrare su internet i lividi collezionati durante alcuni ciak, e la Howard ha accettato di buon grado.

Scherzandoci su, la star ha scritto: "Alzate le mani se siete contenti di poter fare di nuovo i vostri stunt!". Evidentemente l'amore per il set permette alla Howard di sopportare qualsiasi ferita ... e che ferita! Dopo mesi di pausa, il motivo per cui la Howard è così contenta di potersi fare male sul set è comprensibile, anche se ciò significa compiere dei pericolosi stunt che apparentemente causano notevoli lividi. Cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che i dettagli sulla trama di Jurassic World: Dominion sono tenuti nascosti, ma il cortometraggio Battle at Big Rock ha anticipato che i dinosauri in questo nuovo film saranno liberi sulla terraferma e non più confinati sull'isola. Nel frattempo, Sam Neill ha promesso tantissime urla.