Bryan Singer racconterà la sua verità in un documentario autobiografico

Come riportato da Variety, il regista Bryan Singer sta lavorando su un documentario autobiografico e autofinanziato che racconti le sue battaglie dopo le accuse di molestie sessuali che si sono abbattute su di lui e su tre film indipendenti ambientati in Israele, paese nel quale ha vissuto negli ultmi anni.

Abbiamo già parlato dell’impatto che le accuse nei riguardi di Bryan Singer potrebbero avere avuto sul franchise degli X-Men. Di certo, la carriera del regista, famoso per pellicole quali I Soliti Sospetti e Bohemian Rhapsody, ha dovuto sostenere un rallentamento improvviso causato dalle tante denunce perpetrate da vari attori che hanno lavorato con il filmmaker nel corso degli anni.

Ora Singer si prepara a dare una propria risposta attraverso questo nuovo documentario sulla propria persona che sta già facendo montare polemiche legate all’oggettività della narrazione.

Il regista ha già negato ogni coinvolgimento nei fatti per cui è stato chiamato in causa a più riprese nel corso della sua decennale carriera definendo le accuse “Oltraggiose, cattive e false” e sembra essere alla ricerca di finanziatori per le sue nuove opere, una delle quali dovrebbe essere ambientata nell’Israele degli anni ’70.

In attesa di comprendere se il regista riuscirà a dare vita ai suoi tre nuovi film e di poter prendere atto della versione di Singer a proposito delle infamanti accuse che gli sono state mosse, vi lasciamo alla recensione del bellissimo Bohemian Rhapsody.