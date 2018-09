Bryan Singer in trattative per dirigere il film su Red Sonja

Dopo svariati tentativi, Millenium Films si è accaparrata i diritti di sfruttamento cinematografico del personaggio di Red Sonja, dando 'priorità assoluta' al progetto che, nel corso di tutti questi anni, ha visto avvicendarsi svariati sceneggiatori e registi.

Come rumoreggiato in passato, sembra che Bryan Singer, il regista di buona parte dei film dedicati agli X-Men, sia piuttosto interessato al personaggio e ora il The Hollywood Reporter conferma che Singer è in trattative per dirigere questa nuova versione di Red Sonja. L'ultimo lavoro firmato dal regista de I Soliti Sospetti è il biopic su Freddie Mercury in arrivo a novembre, Bohemian Rhapsody che, però, non ha ultimato dopo esser stato licenziato dalla Fox.

"Abbiamo aspettato i tempi giusti per realizzare questo remake, e con il successo di Wonder Woman, il pubblico ha parlato. Vogliono eroine femminili" aveva spiegato Avi Lerner di Millenium Films in un'intervista.

Per anni il film è stato sviluppato da Robert Rodriguez che non è mai riuscito a portare in produzione il film. Nel ruolo della protagonista sono state rumoreggiate diverse attrici nel corso del tempo tra le quali Amber Heard, Megan Fox e Rose McGowan.

La sceneggiatura di questa nuova versione è firmata da Ashley Edward Miller (X-Men - L'inizio, Thor).