Bryan Singer contro un prossimo articolo di Esquire: 'Solo false accuse contro di me!'

Le accuse mosse di molestie sessuali mosse contro il regista Bryan Singer gli sono costate la regia di Bohemian Rhapsody - in concomitanza con altre problematiche -, eppure sembra che il cineasta non sia stato completamente estromesso da Hollywood, visto che dovrebbe dirigere il prossimo adattamento di Red Sonja.

Comunque, tornado sulle accuse - mai confermate -, il magazine Esquire sarebbe in procinto di pubblicare un articolo contro il regista, curiosamente in una tempistica che combacia con l'uscita nelle sale di Bohemian Rhapsody. Giocando allora d'anticipo, Singer ha rilasciato un comunicato via Instagram contro Esquire, scrivendo:



"So ormai da un po' di tempo che Esquire dovrebbe pubblicare un articolo negativo su di me. Hanno contattato dei miei amici, colleghi e altre persone che neanche conosco. In un clima come quello di oggi dove le carriere delle persone sono messe sotto scacco da mere accuse, quello che Esquire sta tentando di fare è una sconsiderato svilimento della verità, attraverso assunti finti e irresponsabili. Questo articolo tenterebbe di riportare a galla false accuse e cause fasulle. Il pezzo dovrebbe utilizzare false citazioni da "fonti" che reclamerebbero di avere una certa e "intima" conoscenza della mia vita privata.

Dovrebbe inoltre tentare di reclamare la mia colpevolezza tramite semplici associazioni con persone che dovrei aver conosciuto o incontrato in passato. Vorrebbero infangare una carriera che ho duramente costruito in 25 anni di lavoro. Accidentalmente, è stato inoltre convenientemente scelto di pubblicare l'articolo durante l'uscita del mio film, Bohemian Rhapsody, di cui sono immensamente orgoglioso e grato a tutte le persone coinvolte. Tornerà a commentare se necessario".



Bohemian Rhapsody come protagonista Rami Malek è atteso nelle sale italiane il prossimo 29 novembre.