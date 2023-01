Bryan Cranston tornerà ad essere Walter White...per uno spot del Super Bowl!

Il Super Bowl è sempre una sorpresa, non per la partita in se, ma per ciò che potrebbe arrivare nell'intervallo. Se un paio d'anni fa avevamo avuto Timothee Chalamet nei panni del figlio di Edward Mani di Forbice nello spot della Cadillac, quest'anno una pubblicità farà felici di fan di Breaking Bad.

Bryan Cranston tornerà a vestire i panni di Walter White in uno spot che andrà in onda il mese prossimo durante il Super Bowl. La pubblicità riguarda PopCornes, uno spuntino che più americano non si può, al Cheddar bianco. L'attore, vincitore di 4 Emmy per il suo ruolo in Breaking Bad, rivestirà nuovamente i panni dell'insegnante di chimica diventato poi produttore di metanfetamine, per fini commerciali riproponendo il suo ruolo più iconico su scala globale.

Nonostante si fosse già diffusa la voce di un ritorno di Walter White in uno spot del Super Bowl, l'annuncio definitivo è stato dato dal suo interprete in un post di Instagram nel quale si vede una foto del personaggio con in mano un sacchetto di PopCornes. Insomma, non possiamo fare altro che complimentarci con l'azienda produttrice! E' una vera e propria abitudine nel corso del Super Bowl mandare in onda spot che abbiamo come protagonisti volti noti del cinema, con l'obiettivo di arrivare a più pubblico possibile.

Parlando di altri progetti a cui sta lavorando, Bryan Cranston ha detto che la seconda stagione di Your Honor sarà l'ultima, spiazzando totalmente i fan. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!