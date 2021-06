Bryan Cranston, la star di Breaking Bad torna al cinema: scoprite il nuovo film!

Paramount ha ingaggiato due star del calibro di Bryan Cranston e Annette Bening per il nuovo film su Paramount+, Jerry And Marge Go Large. Il film inizierà la produzione a luglio e sarà diretto da David Frankel, noto per la regia di Il diavolo veste Prada e il pilot di Entourage. Cranston e Bening saranno i protagonisti della trama.

Jerry And Marge Go Large racconta la storia di una coppia di pensionati del Michigan che vince alla lotteria del Massachusetts e usa i soldi per aiutare a migliorare la propria comunità. Si basa vagamente una storia vera ed è stato scritto dallo sceneggiatore di Arrested Development, Brad Copeland.



Nella vita reale Jerry Selbee e sua moglie Marge hanno vinto 27 milioni di dollari e hanno reinvestito i soldi nella loro piccola cittadina del Michigan.

Bryan Cranston è noto soprattutto per il ruolo di Walter White nella celebre serie Breaking Bad, con Aaron Paul, apparendo anche brevemente in El Camino.

Lo scorso anno si parlò anche di una partecipazione di Cranston a Better Call Saul, serie spin-off di Breaking Bad che sta avendo un enorme successo, pari a quello della serie madre.

Di recente ha recitato nella serie Your Honor, di cui è stato anche produttore esecutivo.



Annette Bening nel 2017 è stata presidente di giuria a Venezia ed è una delle attrici maggiormente stimate e apprezzate a Hollywood.

Vi terremo aggiornati su ulteriori sviluppi in merito a questo progetto.