Bryan Cranston ricrea Shining in un bizzarro e divertente spot del SuperBowl di Mtn Dew

I San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs si scontreranno nel Super Bowl LIV il prossimo 3 febbraio, nell'evento sportivo più seguito e importante al mondo che attira miliardi di dollari di investimenti pubblicitari, tra i quali quest'anno ci sono anche quelli della MTN DEW, che ha voluto confezionare uno spot sulle spalle di Shining.

Come potete vedere nel video in alto, infatti, abbiamo Bryan Cranston nei panni di un novello Jack Torrance che si sta avvicinando lentamente alla porta del bagno dove è nascosta la moglie, spaventata. Ha un'accetta in un mano - classico - e una bottiglia di Mountain Dew Zero nell'altra, e camminando dice "vieni fuori, su. Ovunque tu sia".



Arrivato alla porta del bagno, bussa direttamente con la bottiglietta della famosa bevanda americana: "Apri, ho la nuova mountain dew zero zuccheri, con lo stesso gusto rinfrescante dell'originale ma senza alcuno zucchero". Nel mentre colpisce la porta con l'ascia ed entra con la testa nella spaccatura come fece Jack Nicholson nella scena capolavoro del film di Stanley Kubrick.



Alla fine niente sangue di maiale davanti all'ascensore dell'Overlook Hotel, ma Mountain Dew Zero. A litri. A fiumi. E poi Cranston vestito come le inquietanti gemelline mentre beve il drink. Fantastico!



