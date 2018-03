Bryan Cranston è nel cast di The One and Only Ivan della Disney

L'attoreè salito a bordo di un nuovo film targato. Il protagonista del serialè nel cast di The One and Only Ivan , adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo.

Bryan Cranston interpreterà il ruolo di un proprietario di un centro commerciale che costringe i suoi animali ad intrattenere il suo pubblico. Angelina Jolie - che presto rivedremo anche in Maleficent 2 - darà la voce a Stella, l'elefantina, mentre il candidato agli Oscar Sam Rockwell sarà la voce di Ivan.

Il film è l'adattamento cinematografico del romanzo di Katherine Applegate, illustrato da Patricia Castelao.

Ispirato ad una storia vera, The One and Only Ivan è incentrato su Ivan, un gorilla che ha speso 27 anni della sua vita dietro una vetrata di un centro commerciale. Guardato tutti i giorni dagli esseri umani, Ivan non pensa nemmeno più alla sua amata giungla, passando le giornate a guardare la tv, disegnare e a parlare con i suoi amici Bob e Stella. Tutto cambia quando incontra Ruby, una piccola elefantina...

La regia è affidata a Thea Sharrock da uno script firmato da Mike White e Allison Shearmur.

Al momento la Walt Disney Pictures non ha ancora annunciato una data di uscita per questo titolo.