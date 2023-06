Bryan Cranston e l'addio a Hollywood: 'Mi ritiro in Francia entro il 2026'

Bryan Cranston dice addio a Hollywood annunciando un piano decisamente "rilassato" per il suo futuro. L'attore, secondo quanto riportato da British GQ, chiuderà la sua società di produzione Moonshot Entertainment, e per almeno i prossimi sei mesi, non vedremo Cranston in nuovi progetti.

Il piano da "pensionato" dell'amatissimo Walter White, però, non prenderà vita prima del 2026 quando l'attore si ritirerà in Francia. Abituato alle emozioni forti del cinema, Cranston non sembra troppo nostalgico della sua lunghissima carriera: "Voglio fare quell'esperienza. Voglio fare gite di un giorno e accendere il fuoco nel camino e bere vino con nuovi amici e non leggere i copioni - ha detto Cranston - non sarà solo una pausa, è uno stop".

Per Bryan Cranston sarà un tipo di rischio diverso: "Sono abituato a quella sensazione di non sapere". Ma dietro la scelta di Bryan Cranston che vediamo a tinte pastello nel trailer di Asteroid City, ci sarebbe qualcosa in più: l'attore ha dichiarato di voler trascorrere più tempo con la moglie Robin Dearden in quanto per anni, la sua vita si è dovuta adattare agli impegni di Cranston. L'attore, tornato recentemente nei panni di WW in Better Call Saul, ha recitato in ben 167 progetti e non possiamo che immaginare una vita frenetica: "Voglio cambiare ancora una volta il paradigma - ha spiegato l'attore a British GQ - negli ultimi 24 anni, Robin ha condotto la sua vita seguendomi ovunque. È stata la persona in più, è stata la moglie di una celebrità. Ha dovuto cambiare e adattare la sua vita in base alla mia".

Rivedremo Cranston in Malcom in the Middle? Dalle volontà espresse dall'attore, Linwood Boomer dovrebbe proprio affrettarsi a concretizzare il progetto: che Malcom sarebbe senza Hal?