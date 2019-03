Bruttenholm parla del Club di Osiride a Hellboy nella prima clip ufficiale

Mentre le ultime immagini ufficiali sembravano confermare indirettamente un mezzo adattamento di Hellboy in Messico, la prima clip ufficiale del reboot a firma Neil Marshall ci riporta adesso alla run più importante, The Wild Hunt, che sarà al centro del film con protagonista David Harbour.

Per i più ferrati con gli straordinari racconti di Mike Mignola, The Wild Hunt è il nono volume della serie, una delle run più amate e significative dell'intera serie. Come già riportato in passato, in realtà questo reboot adatterà più di una storia e più di una run, a partire da Seed of Destruction, ma la Caccia ai Giganti del Club d'Osiride e il ritorno sulla Terra della Regina di Sangue sono a tutti gli effetti il centro del racconto, come poi visto nei vari trailer.



La clip non fa altro che anticipare ai neofiti l'esistenza del Club, una sorta di società segreta formata da nobili inglesi che hanno il compito di cacciare i Giganti risvegliatisi dal loro sonno, in questo particolare caso legati a doppio filo alla Regina. Vediamo Hellboy molto rilassato mangiare della pizza mentre ascolta il Professor Bruttenholm parlare di un "problema gigante" per il quale il Club di Osiride ha chiesto l'aiuto di Red.



Hellboy uscirà in anteprima mondiale in Italia il prossimo 11 aprile.