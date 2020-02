Bruno Mars star e produttore di un film musicale per Disney

Dopo una trattativa che si dice esser durata mesi e mesi, Disney a firmato un accordo con Bruno Mars per lo sviluppo di un film a tema musicale di cui la star della musica sarà attore, produttore, e autore dei brani.

Sulla trama della pellicola non si sa ancura nulla, ma la colonna sonora sarà composta principalmente da canzoni originali create e cantate proprio da Mars.



Una simile operazione è stata portata avanti anche con Lin-Manuel Miranda e il suo Hamilton, per i cui diritti lo studio ha pagato una cifra pari a 75 milioni di dollari.



Bob Iger, CEO di Walt Disney Company, ha commentato la notizia comunicata dal cantante stesso su Twitter.



"'If your heart is in your dream No request is too extreme When you wish upon a Star' 🎶 #MarsIncontraTopolino #MeNeVadoADisneyland #SIIII 😜" ha scritto Bruno.



"#MarsIncontraTopolino per davvero! Siamo tutti incredibilmente entusiasti di lavorare con @BrunoMars!" ha commentato Iger, ritwittando Mars.



Mars è apparso anche in Honeymoon in egas, e in veste di doppiatore in Rio 2. Nella sua carriera musicale ha vinto 11 Grammy Award, si è esibito due volte nell'Halftime Show del Super Bowl e ha avuto più hit al primo posto di Billboard di ogni altro artista maschile nell'ultima decade.