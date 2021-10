Bruised: ecco il trailer del nuovo film Netflix di Halle Berry!

Halle Berry sarà protagonista di Bruised. Netflix qualche tempo fa aveva acquisito i diritti del suo debutto alla regia, che sarà sceneggiato da Michelle Rosenfarb, e vedrà nella produzione Erica Lee. Adesso arriva finalmente il trailer, che potrete vedere in cima all'articolo.

Il film parlerà di Jackie Justice, un'ex lottatrice che lascia l'MMA in disgrazia. Sfortunata e arrabbiata la donna ottiene un'altra possibilità grazie a un promoter della Fight League, che promette a Jackie una vita nell'ottagono. Tuttavia la sua redenzione diventa improvvisamente molto personale con l'arrivo del figlio, con cui non aveva rapporti da anni. Ora toccherà a lei combattere per reclamare il suo potere, dentro e fuori dal ring.

Bruised arriverà nelle sale il 17 Novembre, mentre su Netflix sarà disponibile a partire da una settimana dopo, il 24. Si tratterà sicuramente di una nuova sfida per l'attrice protagonista, non solo a livello interpretativo ma anche per il suo esordio alla regia. Ma per fortuna Berry potrà contare su un grande cast: al suo fianco ci sono infatti Adrian Lenox, Sheila Atim, Shamier Anderson, Adan Canto, Stephen McKinley Henderson, Danny Boyd e la campionessa UFC Valentina Shevchenko.

Risalgono a qualche mese fa le dichiarazioni in cui Berry aveva parlato del suo nuovo ruolo, affermando che non si sarebbe mai aspettata di interpretare una lottatrice MMA. Per fortuna, alla fine, è successo. Adesso tutti sono curiosi di vederla nei panni di Jackie Justice.