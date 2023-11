Bruce Willis, un video della figlia commuove i fan: le condizioni dell'attore

Le condizioni di salute di Bruce Willis continuano a preoccupare e a far emozionare i milioni di fan che lo hanno amato nel corso della sua decennale carriera. La Rete si è commossa di fronte a un nuovo video postato dalla figlia dell’attore in cui il protagonista di Trappola di Cristallo le stringe la mano provocandole un sorriso d’affetto.

Dopo aver parlato del peggioramento nelle condizioni di Bruce Willis, torniamo a parlare della salute di uno dei più grandi attori dei film d’azione degli ultimi quarant’anni per condividere la breve clip postata dalla figlia su Instagram, capace di emozionare i social diventando virale.

Nel video, che potete trovare in calce all’articolo, la donna siede di fianco al padre porgendogli la mano e scoppiando in un sorriso non appena Willis gliela stringe.

Molti utenti del social network di Elon Musk, su cui la clip è stata ricondivisa, hanno commentato il video augurando il meglio all’attore e riflettendo su come sia fragile la condizione umana in riferimento anche ai ruoli da uomo forte e invincibile che Bruce Willis ha interpretato nel corso della sua carriera.

Non sono mancati alcune risposte polemiche relative al fatto che certi momenti di difficoltà sarebbero dovuti rimanere privati, ma, nella stragrande maggioranza dei casi, gli utilizzatori di Twitter si sono mostrati vicini alla famiglia, consapevoli della difficoltà nel riuscire a gestire una situazione tanto difficile e delicata.

Le condizioni di Bruce Willis sembrano, da quanto trapela e da quanto mostrato nel video, certamente precarie, complicate, con la malattia degenerativa che sembra attanagliare con sempre più violenza l'attore.

Pregando, naturalmente, per il meglio, vi lasciamo alle parole della moglie di Bruce Willis, vicina a chi debba affrontare la stessa malattia del marito.