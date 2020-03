Bruce Willis è vecchio, furioso e letale nel trailer di Survive the Night

Con mezzo mondo è in quarantena per il Coronavirus, cosa può esserci di meglio se non un thriller home-invasion con protagonista un vecchio e furioso Bruce Willis?

Il nuovo film della star dell'action, intitolato Survive the Night, si è mostrato con il trailer ufficiale anticipando la data di uscita fissata per il 22 maggio sulle migliori piattaforme di video on demand.

La storia ha per protagonista Frank, uno sceriffo in pensione costretto a fare affidamento sulle abilità del suo precedente lavoro quando due criminali in fuga entrano in casa sua e minacciano la vita dei suoi cari: dopo che suo fratello Mathias viene ferito a morte nel corso di una rapina finita male, Jamie insegue il medico di traumatologia Rich dall’ospedale fino a casa sua, dove decide di prendere in ostaggio la moglie e la figlia di Rich, ordinando all’uomo di operare suo fratello. Rich dovrà fare squadra con suo padre, Frank, per riuscire a sopravvivere alla notte.

Nel cast anche Chad Michael Murray, Tyler Jon Olson, Shea Buckner, Lydia Hull e Jessica Abrams. Il film è stato classificato R-rated.

