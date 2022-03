Bruce Willis, tragedia sfiorata: nel 2020 sparò con pistola vera a causa della malattia

Nelle scorse ore Bruce Willis ha annunciato l addio al cinema a causa della diagnosi di afasia, un disturbo che causa la perdita della capacità di comprensione, e il New York Post ha pubblicato adesso un dettagliato e inquietante approfondimento sugli ultimi set frequentati dalla superstar.

Come si legge nel report, la star della saga di Die Hard aveva mostrato segni di grave declino mentale sul set negli ultimi anni, confermato da almeno dodici fonti preoccupate per la sua salute. Bruce Willis - che nel 2021 per le sue ultime interpretazioni è stato pagato 2 milioni di dollari per soli due giorni di lavoro sul set, dopo i quali veniva sostituito dalle controfigure - ha dovuto lottare per diversi mesi con l'incapacità di ricordare le sue battute, al punto che spesso la produzione gliele suggeriva tramite un apparecchio chiamato 'earwig', una sorta di auricolare.

A causa della sua condizione però è stata anche sfiorata la tragedia nel 2020: infatti sul set di Hard Kill, girato due anni fa a Cincinnati, Bruce Willis avrebbe sparato con una pistola vera, come raccontato dall'outlet, che nella sua pubblicazione cita due fonti a conoscenza dell'incidente. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e il produttore del film ha negato che l'incidente sia mai avvenuto, ma la dichiarazione di un membro della troupe è a dir poco inquietante: "Ci assicuravamo che nessuno fosse sulla sua linea di tiro quando doveva maneggiare le pistole".

Recentemente i Razzie Awards hanno salutato Bruce Willis a modo loro, dopo aver dedicato ai suoi 8 brutti film usciti nel 2021 un'intera categoria dei premi di quest'anno.