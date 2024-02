Bruce Willis torna a mostrarsi nella nuova foto con Demi Moore per un'occasione speciale

Bruce Willis è comparso in una foto insieme a Demi Moore, pubblicata dall'attrice su Instagram, per festeggiare il trentesimo compleanno di Tallulah, una delle figlie dell'ex coppia di coniugi. Moore ha condiviso lo scatto che la ritrae insieme all'ex marito e alla figlia durante il festeggiamento avvenuto nel weekend.

"Abbiamo sommerso di amore la nostra #bruuski oggi per il suo 30° compleanno" ha scritto nella didascalia Demi Moore, riferendosi con un nomignolo affettuoso alla figlia. Nella foto, Willis indossa una tuta con una felpa a zip mentre l'attrice ha optato per un cardigan scuro e un paio di jeans.



Look casual per Tallulah Willis, posizionata al centro della foto con i due illustri genitori; Bruce Willis si è ritirato nel 2022 dal mondo del cinema a causa dell'afasia e in seguito alla diagnosi di demenza frototemporale con la quale convive da poco più di un anno.

Poco tempo fa, Demi Moore ha parlato della malattia di Bruce Willis e di come la famiglia cerchi di rimanere positiva in un periodo complicato come quello che sta attraversando la star di Die Hard.



Bruce Willis e Demi Moore si sposarono 1987 e il matrimonio durò fino al 2000. Nonostante la separazione, Willis e Moore sono rimasti ottimi amici e l'attrice è spesso in compagnia della famiglia attuale dell'attore e della sua seconda moglie, Emma Heming.

Poche settimane fa, era trapelato un aggiornamento sulle condizioni di salute dell'attore, che secondo un articolo sarebbero peggiorate: Bruce Willis non riconoscerebbe più Demi Moore, secondo quanto riportato in un articolo del magazine Closerweekly.