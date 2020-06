Bruce Willis torna all'attacco: la star sarà protagonista di tre nuovi thriller

Bruce Willis, intramontabile eroe action duro a morire, si prepara al ritorno come protagonista del thriller Out of Death, che lo vedrà al fianco della modella e attrice Jaime King.

Il film, che fa parte di un accordo su tre progetti con la Emmett/Furla Films, riunirà la star 65enne veterana di Hollywood con Randall Emmett e George Furla, produttori con i quali ha lavorato in altri 17 film, tra cui Acts of Violence del 2018 e 10 Minutes Gone dello scorso anno.

Out of Death sarà diretto da Mike Burns e scritto da Bill Lawrence. King, che è apparsa anche a Sin City sempre insieme alla star di Die Hard, interpreterà una donna che assiste ad un omicidio commesso da quattro sconosciuti durante un'escursione, e chiederà l'aiuto ad un ranger forestale in pensione (Willis) per ottenere giustizia.

Il secondo dei tre film dell'accordo sarà Run of the Hitman, anch'esso diretto da Burns, con una sceneggiatura scritta da Stephen Cyrus Sepher e Billy Jay. Willis interpreterà un sicario che deve fermare un funzionario governativo corrotto che tenta di prendere il controllo di un'organizzazione mercenaria. Il terzo e ultimo progetto è Killing Field, basato su una sceneggiatura originale di Ross Peacock, e segue la storia di una donna la cui vita viene distrutta quando un poliziotto e un paio di criminali arrivano nella sua fattoria, scatenando l'inferno.

"Non potrei essere più entusiasta di continuare la mia relazione professionale con Bruce per altri tre film, e chissà magari anche oltre", ha dichiarato Emmett a Deadline.

