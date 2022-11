Bruce Willis, svelato l'ultimo ruolo della carriera: ecco il trailer di Detective Knight

All'inizio di quest'anno, Bruce Willis ha annunciato il ritiro a causa di una diagnosi di afasia, ma sono ancora tanti i film già girati che usciranno nei prossimi mesi: uno di questi è Detective Knight: Redemption, che per Collider sarà anche l'ultimo ruolo di sempre per la star di Die Hard.

Detective Knight: Redemption è infatti il secondo episodio di una trilogia action che vede Bruce Willis nei panni del detective James Knight: il primo capitolo, intitolato Detective Knight: Rogue e già uscito negli Stati Uniti, aveva visto il protagonista indagare su una banda di banche colpevoli di aver ucciso il suo partner durante un colpo nella notte di Halloween; il secondo, Redemption, si è mostrato in queste ore nel primo trailer ufficiale e vede il detective Knight alle prese con The Christmas Bomber, un feroce criminale i cui discepoli stanno terrorizzando la città la notte di Natale (e i fan della star faranno fatica a non emozionarsi, considerando che uno dei suoi titoli più celebri, Die Hard - Trappola di Cristallo, è ambientato proprio nella notte di Natale).

La saga giungerà a termine nel 2023, con Detective Knight: Independence: dopo il primo capitolo ambientato ad Halloween e il sequel Redemption ambientato a Natale, il capitolo finale si svolgerà come facilmente intuibile durante il Giorno dell'Indipendenza: sarà l'ultimo film sulla carriera di Bruce Willis, e sebbene al momento non abbia ancora una data d'uscita è probabile che negli USA uscirà intorno a luglio 2023.

Nel frattempo Detective Knight: Redemption, diretto da Edward Drake e scritto da Corey Large, autori di tutti e tre i film della saga, e che include nel cast anche Lochlyn Munro, Corey Large, Miranda Edwards, Beau Mirchoff e Paul Johansson, negli USA uscirà in sale selezionate, on demand e in digitale il 9 dicembre, per poi sbarcare sul mercato home-video in DVD e Blu-ray dal 17 gennaio.

Per altri contenuti guardate il trailer di Paradise City, nuovo film di Bruce Willis che riunisce la star al collega di Pulp Fiction John Travolta.