Bruce Willis, il successo musicale e altre curiosità sulla vita della star

Dal ruolo di John McClan in Trappola di Cristallo e tutta la saga di Die Hard, passando per Pulp Fiction, Il sesto senso e arrivando al più recente Glass, Bruce Willis ha regalato negli anni una serie di interpretazioni impossibili da dimenticare. In occasione del ritorno in TV di Solo 2 ore, vediamo dunque alcune curiosità sulla vita della star.

Forse non lo sapete, ma Willis da bambino soffriva di un grave problema di balbuzie che è riuscito a superare proprio grazie alla recitazione. "Avevo proprio una terribile balbuzie. Ed è stato allora che ho cominciato a soffrire" spiegò l'attore in una vecchia intervista. "I compagni mi prendevano in giro, e io non sapevo che fare. D’altra parte, starmi a sentire era un calvario. Poco dopo ho avuto la fortuna di iscrivermi a un corso di recitazione, credo fosse il primo anno di liceo. Il teatro mi ha aiutato tantissimo. Quando memorizzavo le parole e le battute intere, non balbettavo più. È stato come un miracolo. Ho continuato a balbettare fuori dal teatro per qualche anno, ma a forza di stare sul set sono riuscito a sconfiggere questo dramma!".

Appassionato di musica blues, soul e rock and roll, Willis negli anni '80 era così popolare che la sua rivisitazione di "Respect Yoursefl", vecchio brano degli Staples Singers, è entrata nella Top 5 delle canzoni più ascoltate negli USA in quel periodo.

Nonostante la sua fama da action star muscolare, l'attore ha rivelato di essere una persona dalla lacrima facile: "E non necessariamente per cose serie, anche per un film drammatico o per qualcosa di commovente. Per le olimpiadi verso tutte le mie lacrime!" spiegò infatti Willis.

Solo 2 ore, lo ricordiamo, andrà in onda questa sera su Paramount Network alle ore 21.10. Per altre notizie sulla star di Die Hard, ecco una recente foto di Bruce Willis con indosso la tuta di Armageddon durante la quarantena passata in compagnia dell'ex moglie Demi Moore.