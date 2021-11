Bruce Willis, la star di First Kill irriconoscibile: ecco il suo incredibile travestimento

Halloween è da poco trascorso e tra i travestimenti più discutibili di questa folle ricorrenza c'è sicuramente quello di Bruce Willis. La moglie dell'attore Emma Heming, ha condiviso alcune immagini dei loro festeggiamenti e sono stati molti i commenti sulla star di First Kill.

Il 66enne Bruce Willis ha infatti indossato la maschera di un uomo apparentemente malridotto, con i capelli arruffati, barba incolta ed un taglio con tanto di cerotto sul mento. Le figlie Mabel Ray, 9 anni, ed Evelyn Penn, 7, sono apparse nel medesimo post, mostrandosi rispettivamente con il costume di Harley Quinn e un simpatico unicorno gonfiabile.

La 33enne compagna dell'attore si è mostrata in una seconda foto proprio con il protagonista di First Kill e nel post condiviso sui social ha scherzosamente detto: "Spero che tutti voi abbiate trascorso un felice Halloween. Noi lo abbiamo fatto sicuramente e abbiamo raccolto questo strano tipo lungo la strada, ma non dirlo a mio marito".

La figlia trentenne, Scout Willis, sembra non aver gradito questo travestimento, e ha perciò commentato con: "Questa maschera resta sempre orribile...che orrendo cimelio di famiglia".

La famiglia di Bruce Willis è molto numerosa, l'attore infatti, prima di sposare la modella Emma Heming è stato a lungo sposato con Demi Moore. Nel corso della pandemia molte sono state le foto sui social di questa famiglia allargata, che sembra essere estremamente a suo agio nello stare insieme.