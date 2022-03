Bruce Willis, la star di Die Hard si ritira: soffre di afasia

Attraverso l'account ufficiale dell'ex moglie Demi Moore, la famiglia di Bruce Willis ha annunciato che l'attore si ritira dalle scene, allontanandosi progressivamente dalla sua ultradecennale carriera nel mondo del cinema e della tv. Willis è una delle icone di Hollywood, nonché uno degli attori più noti al mondo.

A Bruce Willis è stata diagnosticata l'afasia, un disturbo del linguaggio causato da un danno cerebrale che colpisce in particolar modo la capacità di comunicare. I membri della famiglia Willis hanno pubblicato una dichiarazione congiunta sui social in cui viene annunciato il ritiro dell'attore dalle scene. La star è uno degli attori più amati al mondo e sul nostro sito potete trovare l'approfondimento sui 10 migliori film di Bruce Willis.



"Con gli incredibili sostenitori di Bruce volevamo condividere, come famiglia, che il nostro amato Bruce ha avuto alcuni problemi di salute e gli è stata recentemente diagnosticata l'afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive. Di conseguenza, e con molta considerazione, Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato tanto per lui. Questo è un momento davvero impegnativo per la nostra famiglia e apprezziamo molto il vostro continuo amore, compassione, supporto. Stiamo attraversando questo momento con una forte unità familiare, e volevamo coinvolgere i suoi fan perché sappiamo quanto lui significhi per voi, così come voi per lui. Come dice sempre Bruce 'Vivi il momento' e insieme abbiamo intenzione di fare proprio questo" si legge nell'annuncio sull'account di Demi Moore.



Soltanto poche settimane fa era stata annunciata una categoria Razzie per Bruce Willis, i famosi Oscar al contrario che vengono assegnati poco prima degli Academy Award.