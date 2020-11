Bruce Willis, la star sarà un detective nel nuovo thriller American siege

Come riporta in esclusiva Deadline, Bruce Willis sarà il protagonista di un nuovo thriller d'azione intitolato American siege, le cui riprese sono in corso di svolgimento in Georgia prima di spostarsi a Victoria, British Columbia. L'attore interpreta un detective della polizia di New York divenuto sceriffo di una piccola cittadina dell'Oregon.

In American siege il personaggio di Bruce Willis è sulle tracce di una banda di criminali che ha preso in ostaggio un ricco dottore. Fanno parte del cast, tra gli altri, anche Rob Gough e Trevor Gretzky.

Il film è diretto da Edward Drake da una sceneggiatura scritta insieme a Corey Large. I due hanno recentemente lavorato con Willis anche allo sci-fi Breach (dai un'occhiata al trailer) e Cosmic Sin, attualmente in post-produzione.

Tra i produttori del film, co-finanziato da Arcana Studio e BondIt Media Capital, ci sono Sean Patrick O'Reilly, Steven Eads, Matthew Helderman, oltre allo stesso Large.

"Arcana è stata una società che ha fatto di tutto" ha dichiarato il CEO Sean O'Reilly, "ed è stata un'esperienza diversa gestire solo il finanziamento e la produzione di questi film con i nostri partner. La produzione di film con Bruce Willis è una di quelle opportunità da non perdere, e questo mostra le nostre capacità nei film d'azione e segna una nuova ed entusiasmante opportunità per Arcana Studio."

