Bruce Willis, Schwarzenegger sul ritiro: 'Lo capisco, ma noi non ci ritiriamo mai davvero'

Il ritiro di Bruce Willis ha colpito dritto al cuore tanto i fan quanto i colleghi storici, che da un momento all'altro si sono ritrovati privi di uno dei più fedeli compagni d'avventura: a parlarne in queste ultime ore è stato Arnold Schwarzenegger, che negli ultimi anni ha condiviso il set con Willis in occasione de I Mercenari 2.

Recentemente proclamato Chief Action Officer di Netflix in uno spassoso spot, l'attore di Terminator non ha nascosto il dispiacere per l'addio del collega al mondo del cinema, ma ha anche ricordato che uno come lui può decidere di fermarsi per impedimenti fisici, ma non smette mai di essere ciò che è sempre stato.

"Penso che lui sia fantastico. È stato, per anni e anni e anni, una star enorme. E penso che verrà sempre ricordato così, come una grandissima star e come un uomo gentile. Capisco che date le circostanze, i motivi di salute, dovesse ritirarsi. Ma in generale, sapete, noi non ci ritiriamo mai davvero. Siamo action hero, ci ricarichiamo" sono state le parole di Schwarzenegger. Il nostro Arnold, dal canto suo, ha fortunatamente ancora modo e voglia di guardare al futuro: l'attore si è anche detto disposto a debuttare nel Marvel Cinematic Universe.