Bruce Willis: il saluto commovente degli amici John Travolta e Sylvester Stallone

Dopo i saluti di M Night Shyamalan a Bruce Willis all'indomani dell'improvviso addio al mondo del cinema a causa di una diagnosi di afasia, vi segnaliamo anche i messaggi social postati da John Travolta e Sylvester Stallone.

John Travolta, che ovviamente sarà per sempre ricordato in coppia con Bruce Willis per Pulp Fiction di Quentin Tarantino, ha collaborato con la star di Die Hard anche nella commedia Senti chi parla, in cui Bruce Willis prestava la voce al bambino non ancora nato al centro della storia. L'attore ha scritto sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram: "Bruce ed io siamo diventati buoni amici quando abbiamo condiviso due dei nostri più grandi successi, Pulp Fiction e Senti chi parla. Anni dopo mi disse: 'John, voglio solo che tu sappia che quando ti succede qualcosa di buono, è come se succedesse anche anche me'. Ecco com'è fatta una vera persona generosa. Ti voglio bene Bruce."

Sempre su Instagram, Sylvester Stallone ha postato una foto insieme a Bruce Willis da giovani e ha dichiarato: "Ne abbiamo fatta di strada, insieme: auguro ogni bene a te e alla tua famiglia...". I due attori avevano notoriamente litigato dopo il cameo di Bruce Willis nel primo film della saga de I mercenari e il ruolo più significativo avuto ne I mercenari 2, e a causa della rottura la star non tornò per I mercenari 3. Come sempre però la vita ci mette una pietra sopra, e Stallone e Willis successivamente sono tornati in buoni rapporti.

