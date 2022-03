Bruce Willis, il regista M. Night Shyamalan: 'Sarà sempre l'eroe del mio poster'

Dopo la triste notizia dell'addio al cinema di Bruce Willis, il regista de "Il Sesto Senso" M. Night Shyamalan, che ha più volte lavorato con l'attore, ha voluto condividere online il proprio dispiacere.

Shyamalan è solo l'ultimo tra i tanti artisti di Hollywood che in questi giorni hanno espresso la loro vicinanza e il loro affetto verso l'amato attore, al quale è stata diagnosticata l'afasia, un disturbo del linguaggio causato da un danno cerebrale che ha costretto la star a dover allontanarsi dalla recitazione.

Il regista ha collaborato più volte con Willis, come nel più celebre "Il Sesto Senso", "Unbreakable", la scena post-credit di "Split" e "Glass". Queste le sue parole:

"Tutto il mio amore e rispetto per mio fratello maggiore Bruce Willis", ha scritto Shyamalan in un tweet. "So che la sua meravigliosa famiglia lo circonda con supporto e forza. Sarà sempre l'eroe del mio poster sul muro da bambino".

Il regista fa riferimento al poster di "Die Hard" della sua cameretta di quando era bambino, come raccontato in un intervista con TASS nel 2019. "Gli devo molto, gli devo davvero la mia carriera, a dire il vero. Nessun ragazzo di 24-25 anni scrive un film con una superstar che dice di sì e riesce a realizzarlo esattamente nel modo in cui vuole. E io avevo tutte queste pazze teorie sul fare film e lui mi ha lasciato fare tutto".

Per concludere, vi lasciamo con la decisione dei Razzie Awards di revocare il premio a Bruce Willis.