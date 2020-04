Bruce Willis in quarantena con l'ex Demi Moore in attesa di Cosmic Sin

Quarantena in famiglia per Bruce Willis e Demi Moore: pare infatti che l'attore di Die Hard, prossimamente nuovamente sul grande schermo con Cosmic Sin, e la star di Ghost stiano trascorrendo insieme e in totale armonia questi giorni di isolamento nonostante i loro trascorsi sentimentali.

Come molti di voi sapranno, infatti, i due attori sono stati sposati dal 1987 al 2000, periodo durante il quale la coppia mise al mondo ben tre figlie: Rumer, Scott LaRue e Tallulah Belle. Anche dopo la separazione, però, i due continuarono a mantenere un buon rapporto allo scopo di evitare traumi alle ragazze: missione riuscita, a giudicare da quanto vediamo nella foto pubblicata su Instagram da Tallulah, la figlia più piccola.

"Caotico neutrale" è il commento di Tallulah alla foto che la ritrae in compagnia dei genitori e del fidanzato Dillon, tutti a ostentare fieramente un pigiama di famiglia a righe bianche e verdi. In quarantena con loro è presente anche la sorella di Tallulah, Scott, a completare un quadretto familiare che sembra decisamente sereno nonostante il divorzio.

Prende forma, intanto, il cast del prossimo film di Bruce Willis: insieme alla star di Pulp Fiction faranno parte di Cosmic Sin anche Luke Wilson, Adelaide Kane e Frank Grillo.