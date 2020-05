Bruce Willis, quando una gravidanza improvvisa diede una svolta alla sua carriera

Questa sera su Rai 4 verrà trasmesso alle 21:20 il film action Reprisal, che vede tra i suoi protagonisti un sempre carismatico Bruce Willis, al fianco di Frank Grillo e Olivia Culpo. Willis, che nel corso della sua carriera si è costruito una fama da attore d'azione, inizialmente non godeva di così tanta fiducia a Hollywood.

Alla fine degli anni '80, infatti, Willis era divenuto un beniamino del pubblico televisivo grazie al suo ruolo nella serie televisiva thriller dai contorni romantici Moonlighting, nel quale appariva come co-protagonista insieme a Cybill Shepherd, la vera star della serie e che poteva vantare alle sue spalle partecipazione a film come L'ultimo spettacolo di Peter Bogdanovich e Taxi Driver di Martin Scorsese.

All'epoca della pre-produzione di Die Hard - Trappola di cristallo, nessuno aveva minimamente intenzione di assumere Willis per la parte di John McClane; il ruolo era stato pensato per Arnold Schwarzenegger, che il regista John McTiernan aveva già diretto in Predator l'anno prima. Dopo il rifiuto di quest'ultimo, la parte venne proposta a Richard Gere, Clint Eastwood, Burt Reynolds, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Don Johnson, Nick Nolte e Mel Gibson, che rifiutarono tutti.

Solo dopo aver valutato alcuni dati di CinemaScore, McTiernan si convinse a offrire il ruolo a Willis, che fino ad allora aveva sempre recitato in commedie, come Appuntamento al buio di Blake Edwards. Tuttavia, Willis fu costretto inizialmente a rifiutare la parte per via dei suoi impegni sulla serie Moonlighting, ma la svolta arrivò quando la sua co-star Shepherd rimase incinta e la produzione della serie fu interrotta per 11 settimane, fatto che consentì all'attore di partecipare alle riprese del film.

Addirittura, il nome e il volto di Bruce Willis furono esclusi dal poster, per evitare che la gente non prendesse sul serio il film, salvo poi comparire in seguito al successo al botteghino nel primo weekend di programmazione. Su 28 milioni di budget, la pellicola ne incassò oltre 140 milioni in tutto il mondo.