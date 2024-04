Bruce Willis ha fatto Pulp Fiction anche se all'inizio voleva un altro ruolo (anzi, due)

I grandi cult della Storia del Cinema nascondono sempre tantissime curiosità e retroscena: Pulp Fiction non è da meno, perciò vogliamo raccontarvi come Bruce Willis è entrato nel cast, assieme al fatto che all'inizio avrebbe voluto interpretare due personaggi diversi.

Cominciamo dicendo che Quentin Tarantino non si sarebbe mai aspettato di avere Bruce Willis in Pulp Fiction. All'epoca era una star molto conosciuta e il regista non l'aveva nemmeno preso in considerazione. Il ruolo di Butch infatti, stando allo stesso Tarantino, l'aveva scritto per Matt Dillon, che però non era sicuro della parte.

Nel mentre però Harvey Keitel aveva invitato a casa sua sia Quentin Tarantino che Bruce Willis, facendoli conoscere per la prima volta. Dall'incontro viene fuori che Willis era un grandissimo fan de Le iene, il primo film di Tarantino, e che aveva già letto la sceneggiatura di Pulp Fiction. Dicendo però al regista che avrebbe voluto interpretare il ruolo di Vincent Vega.

Tarantino però aveva già preso accordi con John Travolta per quel ruolo (sapete come si è preparato John Travolta per Pulp Fiction?), allora Bruce Willis ha proposto di interpretare Jules, nonostante Tarantino lo avesse descritto come afroamericano, suggerendo quindi di cambiare etnia al personaggio (ecco come è nato il personaggio di Samuel L Jackson in Pulp Fiction). Il regista ci ha pensato ma ha capito che non poteva cambiarlo, però al tempo stesso voleva Bruce Willis nel film.

Allora gli ha detto: "Leggi la sceneggiatura ancora una volta, però con l'idea di interpretare Butch, e se non ti torna non c'è problema". Il giorno dopo Tarantino ha chiamato Willis e lui gli ha risposto: "Quentin, ci sto".

