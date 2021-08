Bruce Willis protagonista di una pubblicità in Russia, ma è un deepfake!

Il deepfake è una tecnologia che sta prendendo sempre più piede nelle nostre vite, come dimostrano i tiktok virali del "sosia" di Tom Cruise o l'autore del deepfake di Luke Skywalker assunto da Lucasfilm, e ora una delle star più celebri di Hollywood ha dato il permesso per lo sfruttamento della sua immagine.

Come riportato da Slash Film, Bruce Willis ha infatti consentito alla compagnia russa MegaFon (secondo operatore telefonico e terzo operatore di telecomunicazioni del paese) di utilizzare un deepfake del suo volto per una serie di spot pubblicitari, che come potete vedere nel video qui sopra vede la star di Die Hard al fianco dell'attore russo Azamat Musagaliev alle prese con una classica situazione da film di spionaggio.

Un'idea che Vasili Bolshakov, direttore di Brand and Marketing Comunication per la MegFon, ha definito come "molto rischiosa": "Tutte le trattative con Bruce Willis sono state condotte dal nostro team. Era un'idea molto rischiosa, ma sorprendentemente le discussioni sulla collaborazione sono state rapide e produttive. Abbiamo parlato a Bruce di MegaFon e dell'idea del progetto. L'attore era interessato al marchio e al nostro approccio di organizzazione della produzione."

A proposito di Bruce Willis, vi ricordiamo che l'attore è apparso di recente nel criticatissimo sci-fi Cosmic Sin.