Bruce Willis, le prime foto dopo il ritiro a causa della malattia: il post della moglie

Emma Heming ha condiviso le prime foto del marito Bruce Willis dopo l'annuncio del suo ritiro a causa dell'afasia. Dopo decenni di carriera trascorsi sul grande schermo, Bruce Willis ha dovuto dire addio al suo lavoro circondato dall'affetto della sua famiglia, che ha condiviso con i fan le informazioni sulla sua salute.

Sul suo account ufficiale di Instagram, Emma Heming, sposata con l'attore dal 2009, ha condiviso un paio d'immagini nuove di zecca che mostrano l'attore al suo fianco e sorridente. Il ritiro di Bruce Willis ha sconvolto i suoi fan, da anni affezionati ad una delle più importanti star del cinema.

Le foto sono state scattate dalla figlia della coppia, Mabel Ray Willis, 10 anni, e li ritraggono mentre si godono dei momenti spensierati in gita nei boschi.



La dolce didascalia che accompagna le foto è inequivocabile:"Mamma e papà nel loro habitat preferito" con l'hashtag 'Fuori dal mondo' per sottolineare l'atmosfera familiare e lontana dal resto del mondo dei coniugi Willis e della figlia.

Il post di Emma Heming è un promemoria anche per i fan: nonostante l'attore sia stato costretto a ritirarsi in questo momento è circondato dall'affetto dei propri cari, che lo aiutano nella convivenza con la malattia.



In ogni caso ci saranno altri nuovi film che vedranno Bruce Willis protagonista. cinque progetti sono in fase di post-produzione e prossimamente potremo vedere le ultime performance dell'attore sul grande schermo. In totale 11 film inediti con Bruce Willis stanno per uscire tra cinema e direct to video.