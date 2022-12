Bruce Willis: peggiorano le condizioni di salute dell'attore affetto da Afasia

'Preghiamo per un Miracolo di Natale' afferma la famiglia di Bruce Willis, affetto da Afasia. A causa di tale malattia, Willis si è dovuto ritirare dalla sua prolifica carriera d'attore, in quanto invalidante. Nonostante le cure e l'affetto ricevuto, la malattia non mostra alcun miglioramento. Anzi, le condizioni dell'attore sono peggiorate.

Una fonte vicina all'attore ha rivelato per RadarOnline.com le reali condizioni in cui si trova l'attore: "Ci sono giorni in cui si vedono scorci del vecchio Bruce ma sono brevi e sempre meno frequenti”. Continua dicendo: "Sembra che Bruce stia scivolando sempre più lontano da loro e questo spezza il loro cuore".

Bruce Willis è affetto da Afasia: un gravissimo disturbo del linguaggio che altera la comprensione del linguaggio e anche la sua emissione. L'attore, secondo la fonte sopracitata, "Non parla più e non capisce molto quello che dicono gli altri". La malattia avrebbe un potenziale di miglioramento, ma sembra dipendere da paziente a paziente. Per il momento, secondo le fonti, non c'è accenno di miglioramento.

La famiglia si stringe accanto a Bruce soprattutto questo Natale: "[Tutti i membri della famiglia] sanno che Bruce non ci sarà per sempre, così stanno godendo di ogni singolo momento insieme".

Malgrado il suo ritiro, molti titoli di cui è protagonista devono ancora essere rilasciati, come Detective Knight: Redemption (qui potrete trovare il trailer ufficiale di Detective Knight: Redemption).