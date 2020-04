Bruce Willis e le parodie di Pulp Fiction: come trascorrere il tempo in quarantena

Bruce Willis si sta divertendo come può durante le sue giornate di quarantena: l'attore, che sta trascorrendo i suoi giorni di reclusione in compagnia della sua famiglia, ha pensato bene di metter su una riproposizione di una delle scene più famose della sua carriera.

Il film in questione è Pulp Fiction, il capolavoro di Quentin Tarantino nel quale Willis, come quasi tutti voi ricorderete, interpretava il pugile Butch costretto a scappare dalla città dopo esser venuto meno ad un accordo preso con Marsellus Wallace.

Proprio con Wallace il nostro finiva prigioniero nello scantinato di un negozio il cui proprietario, dopo averli storditi e legati, avrebbe abusato indisturbato di loro se Butch non fosse riuscito a liberarsi e ad intervenire proprio durante le "attenzioni" indesiderate subite da Marsellus.

Chi ricorda la scena non avrà problemi, dunque, a riconoscerla nella breve parodia pubblicata da Willis su Instagram: nel video della durata di pochi secondi vediamo l'attore legato proprio come nello scantinato del negozio di Zed, mentre in sottofondo parte l'inconfondibile Misirlou.

L'attore, comunque, ha postato anche cose più tranquille in questi giorni: in alcune foto l'abbiamo visto in compagnia dell'ex-moglie Demi Moore e delle loro figlie, mentre qualche ora fa un'altra foto ci ha riportati sul set di Die Hard.