Bruce Willis: la moglie si sente in colpa dopo la diagnosi di demenza

In seguito al ritiro per afasia, alla star di Hollywood Bruce Willis è stata diagnostica una demenza frototemporale. Di recente, la moglie Emma Heming Willis ha pubblicato un saggio sul Sunday Paper di Maria Shriver, confessando il senso di colpa provato nei confronti di altre persone nella situazione del marito.

Soprattutto nei confronti di coloro che non hanno le risorse economiche di Willis per affrontare la malattia:"Lotto con il senso di colpa, sapendo di avere risorse che gli altri non hanno. Quando riesco a farmi un giro per schiarirmi le idee non mi sfugge che non tutti i partner che fanno assistenza possono farlo. Quando ciò che condivido sul percorso della nostra famiglia attira l'attenzione della stampa, so che ci sono molte migliaia di storie non raccontate e inascoltate, ognuna di esse merita compassione e interesse" ha dichiarato.



Un lato positivo però esiste, secondo Emma Heming Willis; l'attenzione nei confronti della malattia che ha causato il ritiro di Bruce Willis potrebbe aiutare le altre persone a sentirsi 'viste e comprese':"Voglio che le persone sappiano che quando sento parlare di un'altra famiglia affetta dalla demenza frototemporale, sento che la stessa storia di dolore, perdita e immensa tristezza nella nostra famiglia riecheggia nella loro. Per me è importante difendere le famiglie che non hanno il tempo, l'energia o le risorse per difendersi da sole. [...] Ho più speranza oggi di quanta ne avessi dopo la prima diagnosi di Bruce. Ora capisco di più questa malattia e sono connessa ad un'incredibile comunità di sostegno. Spero di aver trovato un nuovo scopo, a dire il vero uno che non avrei mai cercato, usando i riflettori per aiutare e dare potere agli altri. E spero che tutto la nostra famiglia possa trovare gioia nelle piccole cose e nel riunirsi per celebrare tutti i momenti che la vita ha da offrire. Per quanto soffra per questa esperienza ogni giorno, come so che fanno molti altri, so anche che mi ha reso più forte di quanto pensassi".



Settimana scorsa si è parlato del peggioramento della star di Die Hard; secondo gli ultimi aggiornamenti, Bruce Willis non riconoscerebbe più Demi Moore, sua storica ex moglie.