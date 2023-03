Bruce Willis, la moglie ai paparazzi: 'Per piacere, lasciategli il suo spazio'

L'ondata di affetto che ha travolto Bruce Willis da quando sono state rese note le condizioni di salute dell'attore ha davvero pochi precedenti: la star di Die Hard ha un posto speciale nel cuore di milioni di fan, ma come sempre in questi casi il risvolto negativo della vicenda è ovviamente dietro l'angolo.

A parlarne, pochi giorni dopo la prima apparizione in pubblico di Bruce Willis dopo la diagnosi di demenza fronto-temporale, è stata la moglie Emma Heming Willis, che in un video ha rivolto un accorato appello ai paparazzi e ai fan pronti a scattare foto e girare video a ogni comparsa del marito.

"È chiaro che c'è ancora parecchio da lavorare sull'educazione. Questa va ai paparazzi e alle persone che fanno video cercando di ottenere l'esclusiva su ogni uscita di mio marito: state al vostro posto. So che questo è il vostro lavoro, ma almeno cercate di rispettare gli spazi" sono state le parole della modella.

Heming Willis ha proseguito: "Alle persone che fanno video, per piacere smettetela di urlare per chiedergli come sta o qualunque altra cosa, tutti i woohoo e gli yippi ki-yay... Non fatelo. Ok? Lasciategli i suoi spazi. Fate in modo che la sua famiglia o chiunque sia con lui in quel momento possa portarlo da un punto A a un punto B senza problemi". Un appello che speriamo vivamente non ci sia bisogno di ripetere.