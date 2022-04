Bruce Willis, la moglie Emma Heming ringrazia i fan: 'Sono grata del vostro supporto'

Il recente addio di Bruce Willis al cinema è arrivato come un fulmine a ciel sereno. La decisione del ritiro è stata presa dall'attore di Die Hard dopo una diagnosi di afasia, una malattia che comporta la perdita della capacità di comporre o comprendere il linguaggio. Adesso anche la moglie Emma Heming ha lasciato un commento.

"Il vostro amore, supporto, compassione, tutti questi festeggiamenti aiutano davvero. Sono grata. Grazie dal profondo del mio cuore" ha scritto Heming sui suoi social, esprimendo gratitudine ai fan che celebrano la carriera dell'attore sin dall'arrivo della notizia.

I tributi dedicati a Willis sono stati effettivamente tanti, e hanno coinvolto fan e celebrità. La notizia del ritiro dell'attore era arrivata questa settimana da una dichiarazione firmata proprio da Heming, insieme all'ex moglie di Willis, Demi Moore, e ai figli Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ed Evelyn.

In questo statement l'intera famiglia di Willis ha confermato che l'attore si sarebbe allontanato dai riflettori, lasciando la recitazione. "Questo è un periodo davvero impegnativo per la nostra famiglia e apprezziamo molto il vostro continuo amore, compassione e supporto", hanno scritto. "Stiamo vivendo questo momento come una grande unità familiare e volevamo coinvolgere i suoi fan perché sappiamo quanto lui significhi per voi, così come voi per lui".