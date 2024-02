Bruce Willis, la moglie annuncia un libro sulla sua esperienza da caregiver dell'attore

Emma Heming, moglie di Bruce Willis, sta per pubblicare un libro sull'esperienza vissuta come caregiver del marito dopo la diagnosi di demenza frototemporale che ha colpito la star. Ancora senza titolo, il libro sarà pubblicato nel 2025 grazie a Open Field di Maria Shriver, e racconterà il percorso di Heming accanto a Willis.

Il libro di Emma Heming sarà 'una guida riflessiva e ispiratrice per coloro che cercano supporto mentre navigano nella demenza di un proprio caro'.



Intervistata dal Sunday Paper, newsletter di Shriver, Emma Heming ha dichiarato:"Per molte persone, il primo contatto con questa malattia avviene nel loro studio medico. Penso che sia molto importante come queste informazioni dal medico al paziente e al familiare vengano trasmesse. Avere risorse e informazioni pronte è imperativo. So che tra la mia esperienza e altri caregiver con cui ho parlato, le nostre storie sono sfortunatamente simili. Abbiamo lasciato quel consultorio con quasi nessuna risorsa o supporto e con una diagnosi che a malapena riuscivo a pronunciare".



Bruce Willis si è ritirato dalle scene nel 2022 a causa dell'afasia ed è stata annunciata per la prima volta la sua diagnosi qualche mese dopo. I sintomi della demenza frototemporale di cui soffre Bruce Willis sono problemi emotivi, difficoltà nella comunicazione, difficoltà nel camminare e nel lavorare.

Emma Heming è diventata la sua principale assistente e ha dichiarato:"Ho molta più speranza oggi di quanta non ne avessi dopo che gli è stata diagnosticata per la prima volta a Bruce. Ora capisco meglio questa malattia, e sono collegata ad un'incredibile comunità di supporto e speranza. In un mondo perfetto, immagino questo libro in uno studio medico e lui o lei lo mette fra le mani e lo porta a casa".



Nei giorni scorsi, Demi Moore ha pubblicato una foto con Bruce Willis, in occasione del compleanno della loro figlia, Tallulah.