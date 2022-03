Bruce Willis, i migliori film della star di Die Hard da recuperare in streaming

A voler fare l'elenco dei cult a cui Bruce Willis ha preso parte nel corso della sua incredibile carriera ci sarebbe da far notte: nata come protagonista di alcuni tra i film action più amati degli ultimi 30 anni, la star di Pulp Fiction ha saputo concedersi con successo anche a generi diversi, spaziando dal thriller psicologico alla commedia.

Ma quali sono, in quest'ampio ventaglio di scelte, i film che più vale la pena recuperare (o, perché no, rivedere) grazie alle principali piattaforme streaming? Nelle ore successive al triste annuncio dell'addio di Bruce Willis al cinema diamo un'occhiata ai cataloghi, partendo dalla certezza che il materiale non mancherà di certo.

Netflix, ad esempio, manca di quelli che sono ritenuti i veri e propri capolavori di Willis, ma ci offre comunque un Motherless Brooklyn (nel cast anche Edward Norton, Willem Dafoe e Alec Baldwin) a cui non farà certo male dare un'occhiata; stesso discorso vale per Sin City - Una Donna per cui Uccidere, che pur non raggiungendo le vette del suo predecessore resta un film tutto sommato più che godibile.

Nel catalogo Prime Video spicca invece l'ottimo Slevin - Patto Criminale, con Josh Hartnett, Lucy Liu e Morgan Freeman: la scena della spiegazione della celebre "mossa Kansas City" è ormai un vero e proprio cult nel cult. Le cose migliori le troviamo comunque su Disney+: è qui che fa bella mostra di sé l'intera saga di Die Hard (con un occhio di riguardo al capostipite, l'amatissimo Trappola di Cristallo), ma merita senz'altro una menzione anche Unbreakable, primo capitolo della trilogia dei supereroi di M. Night Shyamalan proseguita poi con Split e Glass.

Avete già visto tutti i film in elenco? Quali sono i vostri preferiti? Fatecelo sapere nei commenti! Quel che è certo è che, nonostante il suo addio alle scene, il nostro Bruce avrà sempre un posto d'onore nei nostri cuori grazie a decine di film davvero indimenticabili.