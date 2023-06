Bruce Willis, i messaggi di affetto della famiglia per la festa del papà

Nel giorno della festa del papà in Nordamerica, anche molte celebrità di Hollywood hanno deciso di festeggiare i propri genitori o compagni con dei messaggi e dei post dedicati sui social. Tra i numerosi post spiccano quelli di Demi Moore e di Emma Heming Willis, rispettivamente ex moglie e attuale consorte di Bruce Willis.

"Per sempre grata a te BW per avermi dato queste tre bellissime ragazze. Adoriamo il nostro #girldad. Buona festa del papà!" si legge nel post di Moore, che ha condiviso un'immagine d'archivio con Willis e le figlie avute insieme all'ex marito. Bruce Willis si è ritirato nel 2022 a causa di una malattia che l'ha colpito, la demenza frototemporale.



"La festa del papà è un momento in cui riesco a riflettere sul mio profondo apprezzamento e rispetto che ho per Bruce mentre lo guardo fare da padre ai nostri piccoli. Quello che potrebbe non essere 'convenzionale', ciò che sta insegnando loro si estenderà per generazioni. Amore incondizionato, gentilezza, forza, compassione, pazienza, generosità, resilienza. Buona festa del papà al più grande papà che conosca, che sarà sempre il dono che persiste nella nostra famiglia" ha scritto Emma Heming Willis sui social.



"Vi amo mamme" ha scritto Tallulah, una delle figlie di Willis. E anche Scout ha risposto al post:"È così vero e bello".

Qualche giorno fa, la famiglia ha dichiarato di non perdere la speranza per Bruce Willis e la sua malattia.