Bruce Willis e Megan Fox a caccia di un killer nelle prime foto di Midnight in Switchgrass

Lionsgate ha pubblicato le prime immagini ufficiali di Midnight in Switchgrass, nuovo crime thriller che firmerà il debutto alla regia di Randall Emmett, nel cui curriculum spiccano il remake di The Wicker Man e The Irishman di Martin Scorsese.

Scritto da Alan Horsnail, il film vedrà come protagonisti Bruce Willis e Megan Fox nei panni di due agenti dell'FBI alle prese con un pericoloso serial killer, mentre al loro fianco troveremo Emilie Hirsch nel ruolo di un poliziotto che li aiuterà nelle indagini. In calce alla notizia potete trovare un primo sguardo ai protagonisti.

Questa la sinossi ufficiale diffusa da Collider: "Mentre si trovano in Florida per indagare su un altro caso, gli agenti dell'FBI Helter (Bruce Willis) e Lombardi (Megan Fox) incontrano il poliziotto Crawford (Emil Hirsch), il quale sta indagando su una serie di omicidi di donne che sembrano essere correlati. Ma quando viene rapita la stessa Lombardi, inizia una corsa contro il tempo prima che diventi la prossima vittima del serial killer."

Emmett ha dichiarato a People:"Sono davvero fortunato di potare debuttare alla regia con Midnight in Switchgrass e di lavorare con un cast e una troupe così straordinari. Non puoi sbagliare quando metti insieme attori come Megan Fox, Emile Hirsch e Bruce Willis in una storia eccezione di crimine, inganno e suspense. Non vediamo l'ora di condividerla con il mondo."

L'uscita del film nelle sale americane è fissata al prossimo luglio.

A proposito di Willis, vi ricordiamo che la star di Die Hard di recente è comparsa nel criticatissimo sci-fi Cosmic Sin.