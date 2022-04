Bruce Willis, la malattia causata da un incidente sul set nel 2002? Nuove indiscrezioni

Gli amici e la famiglia di Bruce Willis ritengono che il trauma cranico che l'attore subì nel 2002 sul set del film L'ultima alba potrebbe aver causato l'afasia di cui soffre la star, costringendolo ad abbandonare la propria carriera cinematografica. Tuttavia un addetto agli effetti speciali del film nega quest'ipotesi.

La famiglia di Bruce Willis, inclusa l'ex moglie Demi Moore, alla quale Willis è rimasto molto legato, insieme all'attuale moglie Emma Heming e la figlia Rumer Willis, mercoledì hanno annunciato che alla star di Die Hard è stata diagnosticata l'afasia, un disturbo neuro-cognitivo che colpisce la capacità delle persone di parlare e comprendere le parole. Per questo motivo Bruce Willis è costretto a ritirarsi.



Come riporta il Daily Mail, un amico dell'attore avrebbe informato il The Sun che la famiglia sarebbe convinta dell'ipotesi di collegare la malattia di Bruce Willis ad un colpo alla testa subito durante le riprese del film action L'ultima alba, diretto da Antoine Fuqua.



All'epoca, nel 2004, Willis citò in giudizio la società di produzione Revolution Studio e l'esperto di effetti speciali del film, Joe Pancake, sostenendo di aver subito gravi danni fisici e mentali dopo esser stato colpito da uno squib, esplosivo per effetti speciali destinato a simulare l'impatto di uno sparo. Intervistato dal Daily Mail, Pancake ha definito 'cavolate' le parole di Willis, perché secondo lui la star e altri tre attori stavano sparando centinaia di proiettili a salve dai rispettivi fucili automatici e un involucro di proiettili bollenti avrebbe colpito l'attore:"Nei miei 38 anni di esperienza so che non volano in alto [gli squib] e che non ti colpiscono in testa. Ha trascinato il mio nome nel fango per due anni cercando d'incolpare il mio dipartimento" ha dichiarato Pancake, affermando che il dottore gli prescrisse il Tylenol (paracetamolo).



Pancake ricorda che 'andavamo d'accordo fino a quando non mi citò in causa. Non ero nemmeno il coordinatore degli effetti speciali ma si ricordava il mio nome'.

Secondo quanto dichiarò dopo l'incidente, Bruce Willis era costretto ad assumere personale medico in seguito all'accaduto.

Nel 2020 venne sfiorata una tragedia perché Bruce Willis sparò sul set di un film con una pistola vera proprio a causa dei sintomi della malattia.