Bruce Willis e Kevin Smith: ecco perchè hanno discusso dopo le riprese di Poliziotti Fuori

Questa sera su Mediaset 20 va in onda Poliziotti Fuori, il film del 2010 diretto da Kevin Smith, che ha visto la straordinaria partecipazione di Bruce Willis. I due da tempo volevano collaborare insieme ad un progetto cinematografico ma a quanto pare, dopo questo, i loro rapporti sono stati irrimediabilmente compromessi.

Poliziotti Fuori, nonostante tutta la pubblicità che gli è stata fatta, è stato letteralmente massacrato dalla critica e Kevin Smith dopo un risultato così insoddisfacente, se l'è "presa" con quello che era il suo idolo fino a qualche tempo prima. A suo dire infatti, Bruce Willis non ascoltava minimamente le sue indicazioni sul set e faceva in qualsiasi circostanza ciò che gli pareva.

"Non mi era mai capitato di lavorare a un film in cui un elemento non contribuisce al film e non lo dico per dargli la colpa dell'insuccesso. Mi sdraierei in mezzo al traffico per Tracy Morgan, è stato un sogno lavorare con lui e, se non fosse stato per lui, durante le riprese mi sarei ucciso io o avrei ucciso qualcuno" raccontava il regista dell'esperienza sul set con Bruce Willis.

Kevin Smith ha poi aggiunto: "Guarderò sempre da lontano i miei idoli, perché ora non li voglio più conoscere di persona. Come potevo pensare di chiedere a Bruce Willis di fare Bruce Willis quando lui è Bruce Willis?".

Chissà se in futuro li rivedremo lavorare insieme. Voi che ne dite?