Bruce Willis e John Travolta di nuovo insieme dopo Pulp Fiction nel thriller Paradise City

Pulp Fiction di Quentin Tarantino è giustamente considerato uno dei film più belli e importanti di sempre, ma basta pronunciare il suo titolo per pensare immediatamente a John Travolta e Bruce Willis.

Ebbene, per la prima volta dal successo del rivoluzionario gangster movie del 1994, le due star torneranno a recitare insieme nel nuovo film Paradise City! 27 anni dopo la Palma d'Oro a Cannes, John Travolta e Bruce Willis si riuniranno per quello che è descritto come un film d'azione diretto da Chuck Russell, con le riprese che inizieranno questo lunedì a Maui, Hawaii.

Willis interpreterà un cacciatore di taglie rinnegato chiamato Ryan Swan, che deve farsi strada nel mondo del crimine hawaiano per vendicarsi del boss, interpretato da John Travolta, colpevole dell'omicidio di suo padre. I primi dettagli parlano di un 'Miami Vice con i cacciatori di taglie al posto dei poliziotti'. E chissà come commenterebbe Michael Mann, autore del grande Miami Vice.

Deadline segnala anche che l'attrice e modella thailandese Praya Lundberg ha ottenuto il ruolo di protagonista femminile. E, a quanto pare, le Hawaii rappresenteranno 'un vero e proprio personaggio' che ha una certa rilevanza nella sceneggiatura, quindi per la produzione era importante girare il film in location.

Ricordiamo che Paradise City rappresenterà, tecnicamente, la quarta collaborazione tra Bruce Willis e John Travolta: prima di Pulp Fiction, infatti, i due avevano lavorato a Senti chi parla e Senti chi parla 2, anche se Willis nei due film aveva solo un ruolo di doppiatore.